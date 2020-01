Desempatar no Marcolino Castro

Na viragem da 1ª para a 2ª volta, o Feirense empatou duas vezes fora de casa, contra UD Oliveirense e Vilafranquense, ambos a uma bola. Agora que a próxima jornada dita um desafio com o Cova da Piedade no Estádio Marcolino Castro, o repto dos comandados de Filipe Rocha passa, obrigatoriamente, pelo regresso aos triunfos.





O técnico, em nove jogos do campeonato, só não pontuou em um, mas, por outro lado, sabe que o caminho das vitórias urge mais do que ‘apenas’ pontuar. É que, desde que o ex-P. Ferreira assumiu a equipa em novembro, tem mais empates do que vitórias: 5 contra 3.Aproveitar ao máximo o doce lar de Santa Maria da Feira pode muito bem ser a chave da recuperação classificativa na 2ª volta.