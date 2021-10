Vargas é o mais rematador da Liga Sabseg

Kerwin Vargas é um dos nomes que ajudou a catapultar o Feirense para a liderança do campeonato. O avançado colombiano leva quatro golos na Segunda Liga, mas não é por falta de tentativas.





O fogaceiro fez 26 remates pela turma de Rui Ferreira, liderando a estatística individual de toda a Liga Sabseg. Curiosamente, o dado inclui 11 remates fora da área e seis remates de cabeça, algo invulgar para um extremo de raiz.E foi exatamente nessa posição que o colombiano jogou na Taça de Portugal, diante do Nacional. Vargas alinhou na ala direita numa tática de três centrais, tendo funções ofensivas e defensivas, valendo-lhe elogios do técnico do Feirense."A sua versatilidade dá-lhe uma capacidade de resposta enorme. Já tinha feito esta posição na pré-época e com muita mestria. Mais uma vez, cumpriu na perfeição ao que lhe foi pedido" revelou Rui Ferreira, após mais uma passagem à ronda seguinte da competição.Vargas, de 19 anos, cumpre a sua primeira época como sénior, depois de se ter afirmado como júnior na temporada passada também ao serviço dos azuis.