Em equipa que ganha...

O Feirense iniciou a temporada com uma vitória caseira por 2-0 diante do Vilafranquense e Filipe Martins não deve mudar o onze no terreno do Cova da Piedade.

Os fogaceiros devem assim apresentar-se com: Caio Secco, Edson Farias, Ricardo, Ícaro, Ruca, Afonso Brito, Christian, Vítor, Boupendza, Fati e N'Sor. O clube centenário de Santa Maria da Feira procura esta época o regresso à Liga NOS depois de três épocas consecutivas no convívio dos grandes.