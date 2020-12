Ataque ao 2.° lugar

O Feirense está a preparar com máximo empenho o jogo de amanhã com o Leixões que pode ditar o acesso aos lugares de subida. A derrota da Académica em Chaves joga a favor dos fogaceiros, eles que procuram somar a terceira vitória consecutiva no campeonato para, assim, assumirem o 2.° lugar.





Após os triunfos diante de Benfica B e Varzim, a equipa de Filipe Rocha tem o plantel na máxima força e pode, ainda, prolongar a série sem sofrer golos: já lá vão 336 minutos.