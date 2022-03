João Paulo convocado por Cabo Verde

Depois de ter representado o seu país na CAN, durante o mês de janeiro, o médio João Paulo foi novamente convocado por Cabo Verde para os três particulares agendados para o final de março.Os tubarões azuis, orientados por Pedro Brito, defrontam Guadalupe no dia 23, na cidade francesa de Orléans, o Liechtenstein a 25 de março, em Múrcia, e San Marino no dia 28, na mesma cidade espanhola.Um dos jogadores em destaque nos fogaceiros, João Paulo já realizou 21 jogos pela turma de Rui Ferreira, tendo apontado um golo e somado quatro assistências. Pela seleção, o médio conta com cinco internacionalizações.