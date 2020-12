A 3 minutos da melhor marca defensiva

O Feirense voltou a fechar os caminhos para a baliza, não sofreu golos nos últimos três jogos e até está à pequena distância de 3 minutos de igualar o melhor registo defensivo desta temporada. Na altura, foram 339 minutos sem consentir qualquer golo. Académica, Sp. Covilhã, União de Montemor e grande parte do jogo com o Casa Pia marcou um bom arranque de temporada da equipa orientada por Filipe Rocha, onde o coletivo cumpriu à risca uma das prioridades do treinador: não sofrer.





Num campeonato equilibrado e com resultados tantas vezes imprevisíveis, o Feirense ainda foi a Viseu ganhar por 1-0, mas nos restantes jogos não conseguiu manter um registo defensivo imaculado. Até há um mês atrás: nos confrontos com Cova da Piedade, Benfica B e Varzim foi recuperada a muralha defensiva numa defesa até bastante jovem liderada pelo guarda-redes Bruno Brigido. Ícaro regressou ao onze após um problema físico e com ele cresceram Diga, Gui Ramos e Zé Ricardo. O próximo teste é diante do Leixões, no dia 30, onde o registo de 339 minutos sem sofrer qualquer golo pode ser melhorado.