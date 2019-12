Abel Camará deve manter-se no onze

Foi o mais recente reforço do Feirense. Oficializado pela SAD fogaceira na tarde do jogo com o Sp. Covilhã, o internacional pela Guiné-Bissau foi logo convocado por Filipe Rocha para esse desafio com os serranos e, no jogo a seguir, fez os 90 minutos contra o Benfica B.





No empate do último domingo com os encarnados (1-1), o avançado alinhou a extremo-esquerdo e mostrou, desde logo, como a sua versatilidade pode ser útil para a manobra ofensiva do conjunto de Santa Maria da Feira. Com o plantel acometido pelas baixas físicas dos avançados Fati, esta de última hora, bem como a de Boupendza, com gripe, e a lesão de Elves Baldé, Abel Camará supriu essas lacunas com competência, ele que pode fazer qualquer posição no sector ofensivo.O camisola 99 do Feirense voltou a jogar um jogo de 2ª Liga quase oito anos depois. O último tinha sido a 21 de janeiro de 2012, numa vitória do Belenenses em casa do Atlético CP. Abel Camará entrou aos 53 minutos e selou o 2-0 final para os azuis com um golo a cinco minutos dos 90’. Dias depois, rumou ao primodivisionário Beira-Mar por empréstimo.