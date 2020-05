Abel Camará e o fim da 2ª Liga: "As decisões não têm sido coerentes"

O avançado Abel Camará aproveitou esta fase de isolamento social para interagir com alguns fãs no Instagram. O jogador do Feirense respondeu a algumas questões e não deixou de demonstrar o seu descontentamento pelo facto de a 2ª Liga ter sido dada como concluída.





"Tenho fé que tudo se vai resolver e que tudo irá voltar à normalidade quando vencermos este vírus, mas as primeiras decisões não têm sido coerentes e iguais para todos os escalões", começou por explicar o jogador de 30 anos.Deixando vários elogios aos adeptos do Feirense, Abel Camará sublinhou ainda que o clube poderia fazer mais no que faltava jogar do campeonato: "Tendo em conta os objetivos a que nos propusemos e o facto de faltarem dez jogos com muitos pontos em disputa, foi com muita tristeza que recebemos a notícia do fim do campeonato".