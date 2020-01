Abel Camará já deu a marcar

Ao terceiro jogo a titular com a camisola do Feirense, Abel Camará já deu concretas mostras da sua influência. Não marcou, mas já deu a marcar: foi após receber um passe do avançado que Edson Farias inaugurou o marcador ante o Casa Pia.





Se nas duas primeiras partidas, Camará se tinha exibido a partir do flanco esquerdo do ataque fogaceiro, desta feita o internacional guineense jogou a ponta-de-lança e é de crer que volte a alinhar no centro do ataque no terreno do Estoril nesta jornada.