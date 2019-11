Abel Camará reforça Feirense

O Feirense anunciou esta sexta-feira ter assegurado a contratação de Abel Camará.





"Internacional pela Guiné-Bissau, o avançado, de 29 anos, foi inscrito na Liga e já pode ser utilizado por Filipe Rocha. Abel Camará notabilizou-se ao serviço do CF Os Belenenses e do SC Beira-Mar, somando, no total, 87 jogos na 1.ª Liga. Na última temporada representou os turcos do Elazigspor", pode ler-se no comunicado do clube.