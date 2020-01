Abel Camará volta a assumir o centro do ataque

Uma mialgia fez Abel Camará falhar o jogo no Estoril e começar no banco contra o FC Porto B. O avançado perdeu, assim, algum ímpeto, ele que tinha sido titular nas três partidas anteriores a essa lesão (Benfica B, Farense e Casa Pia).





Agora, e para mais com o castigo de três jogos de João Victor, o internacional guineense prepara-se para assumir a posição de ponta-de-lança. Com a equipa em dificuldades, pois viu-se reduzida a 10 jogadores a mais de meia hora do fim, Camará deu boa resposta, no último sábado, frente ao FC Porto B. Para além do trabalho defensivo mais necessário por força da situação de inferioridade numérica, o 99 ainda tentou o 2-0 perto do fim.Completou 30 anos no passado dia 6 de janeiro e procura, com a sua experiência, continuar a ser peça importante para Filipe Rocha. Fez uma assistência para golo perante o Casa Pia, e, no que toca a números totais com a camisola fogaceira, registe-se o ganho de 51 duelos, mais 15 pelo ar, para além de oito remates, cinco cruzamentos, 10 dribles e sete roubos de bola. Para além de ‘9’, Abel Camará também já foi utilizado nas faixas do tridente ofensivo.