Adeptos partilham coleções nas redes sociais

Em casa, mas sempre 'ligados' ao Feirense. Alguns dias depois do apelo aos associados e adeptos de colocarem adereços do clube nas janelas e varandas para dar outro colorido à cidade num momento em que as ruas andam 'mais tristes', a SAD pediu para que fossem reveladas as coleções pessoais de artigos relacionados com o emblema de Santa Maria da Feira.





Sob o mote "Um amor sem limites", a ideia era que os adeptos fotografassem tudo o que têm do Feirense, desde camisolas, cachecóis, canecas, etc. Mais uma vez, as respostas foram rápidas e houve até quem mostrasse chapéus, livros e alguns dos bilhetes que guarda dos jogos a que assistiu. A hashtag #FeirenseEmCasa, sobretudo no Instagram, ajuda a compilar todas as imagens partilhadas, desde que o perfil seja público.