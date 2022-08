Adjunto do Feirense vai assumir o comando técnico do Remo Stars

O técnico nigeriano Daniel Ogunmodede, que esteve integrado como adjunto na equipa técnica de Rui Ferreira durante a época passada no Feirense, vai regressar à Nigéria para assumir o comando técnico do Remo Stars, clube que milita na primeira divisão daquele país.





Depois de um ano em Portugal que teve como principal objetivo a aprendizagem e o contacto com os métodos de treino utilizados no nosso país, o técnico, de 42 anos, regressa a um clube que ajudou a subir à 1ª Liga da Nigéria e onde já exerceu as funções de diretor técnico e diretor do futebol de formação.