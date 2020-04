Administrador da SAD do Feirense: «Acabar a 2ª Liga para poupar dinheiro? Fere a verdade desportiva»

A reunião desta terça-feira entre o primeiro-ministro António Costa, os presidentes de FC Porto, Benfica e Sporting, a FPF e a Liga acentuaram ainda mais o rumor de que só a Liga NOS se disputará até ao fim e a 2ª Liga será dada por terminada. Perante tal possibilidade, Miguel Fernandes, administrador da SAD do Feirense, clube que está a lutar pela subida ao principal escalão do futebol português, não deixou de tomar uma posição e questionar FPF e Liga em declarações enviadas às redações.





"A Liga é só uma. Os dois escalões são profissionais. Querem acabar agora com a 2ª Liga para poupar dinheiro? Uma decisão destas fere a verdade desportiva e ainda mais se houver subidas na secretaria, pois entendemos que, se existirem condições para se jogar na 1ª, também haverá para se jogar na 2ª Liga. A Federação ou a Liga poderão suportar o pagamento dos contratos televisivos até ao final da época aos clubes da 2ª Liga, mas não faria mais sentido ajudarem-nos a reunir condições para que se realizem as 10 jornadas que faltam? Isto, sim, seria meritocracia", defendeu o dirigente da sociedade desportiva fogaceira.Por outro lado, apela a que o futebol dê sinais de "retoma" para que seja evitada "uma catástrofe financeira": Não nos parece razoável seguir exemplos como os de França porque Portugal deu uma resposta muito melhor no controlo da pandemia. A sociedade em geral, e o futebol em particular, têm de dar sinais de retoma para evitar uma catástrofe financeira dentro de muito pouco tempo. Estamos a falar da sobrevivência económica de muitos sectores da nossa sociedade, clubes de futebol incluídos."