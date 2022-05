«Há tanta gente boa a morrer e andam estes aqui»: Administrador do Feirense suspenso por 23 dias

Franclim Freitas, adminstrador do Feirense, foi suspenso por 23 dias pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência da expulsão por palavras dirigidas à equipa de arbitragem na derrota dos fogaceiros na receção ao Trofense.O dirigente foi suspenso por lesão da honra e reputação da equipa de arbitragem, pelas seguintes palavras que constam no relatório de jogo do árbitro Vítor Ferreira: "Há tanta gente boa a morrer e andam estes aqui!"Franclim Freitas foi ainda multado em 1.340 euros, sendo certo que não marcará presença no banco nos dois jogos que o Feirense ainda tem por disputar.