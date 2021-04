Afirmação total de Gui Ramos

Um dos grandes trunfos do Feirense para o duelo de domingo com o Vizela é Gui Ramos, central que falhou o encontro destas duas equipas na 1.ª volta devido à Covid-19. Desta vez, Rui Ferreira deverá contar com os dois patrões da defesa - Ícaro e Gui -, sendo que o segundo está, mesmo, a fazer a sua melhor temporada da carreira.





Com 27 jogos realizados, o jovem, de apenas 23 anos, já ultrapassou os 2300 minutos de utilização, superando, em muito, os pouco mais de 1500 realizados na temporada passada, número idêntico ao que conseguiu ao serviço do Mafra. Após duas épocas em que procurou consolidar a sua posição na Liga Sabseg, confirmando todas as qualidades que evidenciava na formação do Sporting, Gui Ramos garantiu presença indiscutível no onze do Feirense ao aliar bom sentido posicional, agressividade nos duelos e um jogo aéreo só ao alcance de poucos.Todas estas qualidades despertaram a atenção do Atlético Madrid em janeiro, mas a SAD fogaceira entendeu que seria mais importante segurar o jogador para a 2.ª metade da época do que realizar logo um encaixe financeiro com a sua transferência. Gui tem 1,91 metros e também na hora de atacar se tem revelado um argumento importante: a boa saída de bola já garantiu golos à equipa (ainda recentemente com o Varzim) e na área contrária tem somado inúmeras ocasiões para marcar e só a pontaria não lhe permitiu festejar mais do que uma vez.