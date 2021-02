Ajudas para o Gonçalo até chegam de Sintra

A SAD do Feirense continua, praticamente de forma diária, a reforçar os pedidos de ajuda para o Gonçalo e também a publicar muitas das entregas de tampinhas que tem recebido. Esta quarta-feira foi a vez de enaltecer o gesto de alguns amigos de Sintra.





Rui Meirim, adepto confesso do Sintrense, escreveu, à mão e à moda antiga, uma carta aos fogaceiros a oferecer milhares de tampas. Aproveitando a deslocação ao terreno do Casa Pia, o staff do Feirense passou por Sintra e quis registar o momento em vídeo.O gesto de Rui e dos amigos serve de exemplo da onda solidária que se formou nas últimas três semanas para ajudar um menino de 9 anos que sofre de uma doença rara. Como forma de agradecimento, o sintrense Rui Meirim recebeu uma camisola do emblema de Santa Maria da Feira. E o Feirense ganhou, pelo menos, mais um adepto...