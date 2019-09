Alas muito competitivas

Se há posição onde não se pode dizer que Filipe Martins tenha a vida facilitada nas suas escolhas é a de extremo. Por exemplo, o mais recente reforço para a posição, Elves Baldé, jogou 45 minutos frente ao Leixões e mostrou-se em bom plano. Nada mau para a estreia e olhando a com quem tem de concorrer.





Fati, que marcou golo na 1ª jornada e fez o tento do empate em Matosinhos, e Boupendza iniciaram como os donos das alas, entretanto chegou Feliz e o gabonês passou a atuar no centro do ataque, auxiliado pelo ex-Famalicão e por Fati.A perder 2-0 no Estádio do Mar, Filipe Martins decidiu lançar Elves Baldé ao intervalo e acertou. Contas feitas, a luta pela preferência do técnico para os flancos do sector ofensivo está ao rubro. Fati, Feliz e Boupendza têm coabitado, mas isso não é dado adquirido...