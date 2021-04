Alunos surdos tiveram visita surpresa

Hoje celebra-se o Dia Nacional da Educação de Surdos e a SAD do Feirense fez uma visita surpresa a turma bilingue da escola EREBAS de Santa Maria da Feira. Os alunos, entre os 6 e os 10 anos, receberam presentes da mascote Billas e tiveram um convívio diferente.





Face à pandemia da Covid-19, a habitual presença dos jogadores foi substituída por uma mensagem de apoio em vídeo: Igor Rodrigues, Diga, Cris e Platiny expressaram-se em Língua Gestual, algo habitual para jogadores do Feirense, pois ações deste género com a participação de elementos do plantel já tinha sucedido num passado recente e em mais do que uma iniciativa.A comunidade surda, nomeadamente a mais nova e em idade escolar, tem ainda alguns entraves no seu dia-a-dia e esta data serve, precisamente, para diminuir desigualdades e conseguir, por exemplo, uma escola mais inclusiva. Os alunos da EREBAS também deixaram uma mensagem: "Hoje celebramos o direito à educação das pessoas surdas. Nesta data, pretendemos informar e sensibilizar as pessoas para questões relacionadas com a nossa comunidade. Continuamos a defender que os alunos surdos têm o direito a aulas de Língua Gestual Portuguesa. Têm direito a ter intérprete nas suas aulas. A educação e a escola devem ser inclusivas."O conteúdo multimédia desta visita tão especial pode ser visto nas redes sociais do Feirense.