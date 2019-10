Ameaça tripla pelo posto de trinco

A boa atuação de Bruno Ramires à frente da defesa diante do Berço abriu a discussão sobre quem será o mais bem colocado para assumir a posição 6 do Feirense. É dos lugares mais cobiçados e concorridos da equipa, onde o brasileiro, Afonso Brito e Cris lutam pela titularidade.





Afonso começou a temporada a alinhar de início, mas, entretanto, o capitão Cris, regressado de lesão, reassumiu o meio-campo defensivo na vitória frente ao Chaves, ao passo que Bruno Ramires, um dos últimos reforços de 2019/20, necessitou de mais semanas para se adaptar e afinar o ritmo: no desafio da Taça de Portugal já mostrou o nível que havia evidenciado em Portugal quando defendeu as cores do Moreirense.Os fogaceiros voltam a competir dia 20, em receção ao Tondela, para a 3ª eliminatória da Taça.