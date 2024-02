Antoine pegou de estaca na dianteira do Feirense

Contratado neste mercado de inverno ao Torreense, Carnejy Antoine está a criar impacto imediato na dianteira do Feirense. O avançado, de 32 anos, marcou diante do Nacional e leva já dois golos e duas assistências em quatro encontros ao serviço dos fogaceiros, ultrapassando desde já o único tiro certeiro que tinha com a camisola do emblema de Torres Vedras, na primeira metade da época.

Cláudio Silva cumpriu castigo e deverá estar de regresso ao eixo defensivo diante do Ac. Viseu, depois de Jorge Pereira ter sido adaptado.