Aposta certeira em Platiny

Uma aposta certeira que valeu três pontos ao Feirense. Platiny foi uma das grandes novidades no onze de Rui Ferreira para a receção ao Varzim e o brasileiro foi mesmo o autor do golo que deu a primeira vitória ao treinador.





O ex-Casa Pia já tinha atuado sobre o lado esquerdo do ataque, mas, no sábado, foi mesmo aposta na posição '9' em detrimento de Fabrício. A mobilidade aliada ao faro pelo golo terá levado à mudança da referência ofensiva e Platiny teve a arte para finalizar uma bonita jogada de envolvimento coletiva iniciada ainda na linha defensiva por Gui Ramos, com a bola ainda a passar por Marcus e Fábio Espinho.Como se sabe, Platiny foi reforço de janeiro e desde cedo marcou, curiosamente contra a sua antiga equipa. O golo ao Casa Pia, tal como no sábado diante dos poveiros, também valeu três pontos ao Feirense. Esta é a terceira passagem do brasileiro pelo emblema de Santa Maria da Feira, onde já marcou por 37 vezes e já festejou uma subida à 1.ª Liga.