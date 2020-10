Arranque dá força à luta do Feirense pela subida

Sendo certo que a 2ª Liga começou há relativamente pouco tempo, a verdade é que o Feirense tem dado sinais de poder lutar de forma efetiva pela subida de divisão.







Neste momento, o Feirense soma 14 pontos, estando a dois do líder Estoril.

Até ao momento, os fogaceiros somam quatro vitórias, dois empates e uma derrota nos sete jogos disputados, aspeto por si só positivo. No entanto, a marca ganha ainda melhores contornos se se olhar para os adversários que o conjunto orientado por Filipe Rocha já defrontou. Atualmente no quarto lugar da tabela classificativa, o Feirense já defrontou os três primeiros classificados (Estoril, Mafra e Chaves) e o quinto classificado (Académica).A equipa de Santa Maria da Feira venceu o Mafra, ganhou em Coimbra, empatou no terreno do Estoril e apenas perdeu contra o Chaves, aspeto que sustenta a candidatura fogaceira à subida de divisão. Depois deste início de campeonato complicado, o Feirense tem agora uma série de jogos contra equipa da segunda metade da tabela, isto para além de os adversários diretos jogarem entre si.