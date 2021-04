Artilharia pesada aponta à retoma

O Feirense atravessa a pior série de resultados da temporada e espera reencontrar-se com os caminhos da vitória já amanhã, diante do Benfica B. Para isso, Rui Ferreira conta com uma artilharia pesada que tem feito danos nas defesas contrárias e que terá de estar no seu melhor nesta reta final de temporada: Fabrício e Marcus levam 9 golos cada, Feliz soma 7 assistências e, ao habitual trio de ataque, o novo treinador ainda acrescentou Platiny no seu jogo de estreia.





O avançado, que atuou descaído na esquerda, tem um passado recheado de êxitos e golos no clube: 18 golos na época de subida, em 2015/16, e figura de destaque no histórico 8.º lugar, na temporada seguinte. Com tantos argumentos ofensivos, Rui Ferreira procura montar um coletivo forte e equilibrado na retaguarda para dar o espaço e a criatividade a quem já habituou os adeptos a resolver muitos jogos.Recorde-se que a vitória fugiu ao novo treinador diante do Cova da Piedade apenas num penálti assinalado nos descontos.