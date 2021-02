Atlético Madrid levou nega do Feirense por Gui Ramos

A SAD do Feirense recusou vender Gui Ramos ao Atlético Madrid nas últimas horas de mercado. Os colchoneros terão oferecido perto de 1 milhão de euros, mas o Feirense está fortemente apostado em subir de divisão e a sua administração não quis perder um dos elementos mais influentes do onze de Filipe Rocha. O regresso à 1.ª Liga é um objetivo assumido e a perda de Gui Ramos não foi equacionada, num dia em que o grande esforço foi mesmo reforçar o plantel com um nome forte: Diogo Viana.





Por Santa Maria da Feira acredita-se que Gui vai continuar a crescer e a valorizar e a venda rápida, mesmo que por valores significativos, foi colocada em segundo plano em prol de um projeto que visa potenciar jogadores e levar o clube ao mais alto patamar do nosso futebol. O jovem central, de 22 anos, foi alvo de algumas abordagens, mas esse nem é o único ativo que o Feirense tem na montra. Também Marcus, extremo nigeriano que apontou 7 golos em 11 jogos, seria um alvo apetecível, mas foi outro jogador que Filipe Rocha soube, desde a primeira hora, que não iria perder.Em relação a Gui Ramos, o Feirense detém 50 por cento do seu passe, estando a outra metade nas mãos do Sporting.