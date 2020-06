Atualização dos dados de sócios no Feirense pode valer uma camisola

O Feirense deu, este sábado, início à atualização dos dados dos seus associados e, nesse sentido, solicitou a colaboração de todos para que revissem as suas informações pessoais. E até 3 de julho todos os associados que ajudem nesta iniciativa ficam, automaticamente, habilitados a ganhar uma camisola principal do seu clube do coração.





Segundo os fogaceiros, esta atualização visa melhorar a comunicação com os sócios, tornando-a mais regular e eficiente. "Prosseguindo uma estratégia de aproximação aos nossos associados, disponibilizamos duas formas de atualização dos seus dados: através do site (preenchendo o formulário que encontra em cdfeirense.pt/site/atualizar-dados-dos-socios/) ou enviando um e-mail para marketing@cdfeirensesad.pt, com os seguintes dados: Nº Sócio, Nome Completo, Nº Cartão de Cidadão, N° Contribuinte, Morada, Localidade. Código Postal, Contacto Telefónico e E-mail. Obrigado pela vossa ajuda!", pode ler-se no site do emblema de Santa Maria da Feira.