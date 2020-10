Ausências na defesa sem interferência na solidez "coletiva"

Filipe Rocha dá mostras de não ter razões de queixa do seu plantel naquilo que é a sua competitividade e qualidade. Prova disso foi, a título de exemplo, a ausência de um jogador com o peso de Ícaro, ontem, no nulo caseiro ante o Sp. Covilhã.





É que, para além de os fogaceiros terem mantido a baliza a zeros, somente permitiram dois remates do adversário na baliza à guarda de Bruno Brigido. Recorde-se que o central brasileiro, um dos capitães de equipa, saiu lesionado aos 25 minutos do jogo que resultou em vitória no reduto da Académica (1-0), na passada terça-feira. Aí, tal como no desafio frente aos serranos, foi Pedro Monteiro o substituto e a equipa continua sem sofrer...Outro caso que exemplifica com clareza o assunto que aqui se aborda foi a lesão que Ruca sofreu na partida da 2ª jornada, diante do Vilafranquense. Uma oportunidade que Zé Ricardo aproveitou para se fixar na lateral esquerda da defesa do conjunto santamariano.Tudo isto o técnico Filipe Rocha analisou no final do embate com o conjunto covilhanense, que deixou na boca dos feirenses um certo sabor a injustiça. "Temos um processo de jogo, trabalhamos os diversos momentos. É assim que nós entendemos o jogo e todos os atletas trabalham nesse sentido. O Ícaro não pôde dar o seu contributo hoje, tal como o Ruca anteriormente. Temos outros jogadores em quem confiamos. Também trabalham e têm o seu valor. Nada a apontar a esses jogadores que substituíram os colegas. Para mim é normal porque é uma questão coletiva e não individual", explicou.