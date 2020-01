Avança uma dupla de centrais inédita  

O Feirense vai deixar de ter um jogador totalista na presente temporada. Ícaro jogou todos os minutos dos 22 jogos realizados pelos fogaceiros, mas o brasileiro vai cumprir castigo no domingo, diante do Cova da Piedade, devido à acumulação de cartões amarelos.





Guilherme Ramos (marcou na ronda passada diante do Vilafranquense) terá, assim, a companhia do experiente Ricardo, central que falhou os duelos com FC Porto B e UD Oliveirense devido a um pequeno problema lombar e que acabou por ficar no banco no último fim-de-semana.Apesar de Ícaro ser indiscutível no onze, Filipe Rocha não terá qualquer tipo de preocupação por estrear uma nova dupla de centrais, não só pela qualidade individual dos dois jogadores, mas, acima de tudo, pelo facto de ambos terem o ritmo competitivo necessário para darem uma boa resposta.Aos 22 anos, Guilherme Ramos soma 12 partidas de Castelo ao Peito, e 2 golos marcados, enquando Ricardo foi utilizado em 13 encontros.Para além de Ícaro, João Victor é outra baixa devido a castigo. Já Bruno Brigido e Cris ficam fora devido a problemas físicos.