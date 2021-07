Baixas na defesa marcam estreia oficial do Feirense na nova época

O Feirense arrancou na nova época com uma derrota frente ao Famalicão (1-0), para a Alliaz Cup, num jogo em que Rui Ferreira contou com duas baixas importantes no centro da defesa, o que o obrigou a improvisar no setor mais recuado.





Com Ícaro lesionado e Cláudio Silva impedido de jogar por se encontrar emprestado pelo Famalicão, o treinador do clube da 2.ª Liga estreou dois jovens da formação na equipa principal, um deles médio adaptado a central.João Pinto (ex-Sub-23 que na última temporada rodou no Espinho) e Manu (médio defensivo que em 2020/21 acabou por não ser utilizado) foram os jogadores lançados de início contra a equipa da Liga Bwin, aos quais se juntou o reforço Sidney (ex-Felgueiras) para complementar a linha de três defesas.Como plano alternativo, o treinador dos de Santa Maria da Feira poderia ter recorrido a Bruno (antigo Sub-23 que, na época passada, rodou no Vila Real), mas o nigeriano também não esteve disponível para ontem.Falta perceber se, dentro de duas semanas, no arranque da 2.ª Liga, no Marcolino de Castro, frente ao Sp. Covilhã, o treinador do Feirense já terá o grupo mais composto.