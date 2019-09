Baliza a zeros no Castelo da Feira

Há um dado ao qual o Feirense pode alavancar-se para o árduo duelo caseiro, amanhã, com o Chaves. A equipa de Filipe Martins não sofreu golos nos dois jogos do campeonato disputados no Estádio Marcolino Castro, diante de Vilafranquense e Ac. Viseu, e isso porá, por certo, os transmontanos em sentido no jogo de amanhã na Santa Maria da Feira.





Esta solidez defensiva será um argumento consistente para o desejado regresso aos triunfos, embrulhando a referida tendência com o poder ofensivo que a equipa tem patenteado: são 48 remates em quatro jornadas e cinco golos marcados.Após uma época de despromoção onde o conjunto de castelo ao peito sofreu 64 golos na 1ª Liga e consentiu sempre tentos nas últimas 16 jornadas, o Feirense mostra estar a robustecer a candidatura à subida a partir do seu sector defensivo.