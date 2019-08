Baliza é dúvida com V. Guimarães

Filipe Martins terá já na sua cabeça o onze para a partida diante do V. Guimarães, na próxima segunda-feira, mas a baliza é ainda dúvida, sobretudo sob o prisma da escolha do técnico: optará pelo tirularíssimo Caio Secco ou por Bruno Brigido, que ao longo da última época foi mais uma solução alternativa.





Ao cabo de duas épocas, Caio Secco completou 59 jogos com a camisola dos fogaceiros, enquanto Brigido fez 12 na última época, mais uma partida pelos sub-23. Com a mesma idade e formados ambos no Coritiba, os dois correm pela baliza feirense. Se o primeiro era o eleito no campeonato, o segundo sempre se mostrou à altura nas taças.