Barge dá conselhos com votos natalícios: «Vamos ter esperança e cuidados redobrados»

Depois do capitão Cris no passado sábado, foi a vez de mais um elemento com peso no clube endereçar uma mensagem natalícia a todos os adeptos e sócios do Feirense. O diretor desportivo Barge pede "cuidados redobrados" para haver "esperança" no horizonte próximo.





"Nesta quadra natalícia gostava de deixar um forte abraço a todos os feirenses. Este é um período especial para todos nós, mas também sabemos que este Natal será diferente. Vamos ter esperança e cuidados redobrados. A saúde tem de estar em primeiro lugar. Um abraço muito grande a todos vocês", expressou o dirigente, de 36 anos.