Benfica junta-se à onda solidária

A SAD do Feirense continua a garantir fortes apoios para a campanha que lançou há dois meses de recolha de tampas de plástico, caricas e rolhas de cortiça para ajudar o Gonçalo, um menino portador de uma doença rara. Ontem, o Benfica associou-se à ação e elevou para 6 os rivais dentro de campo que se juntaram fora das quatro linhas para reforçar esta onda solidária. Estoril, Mafra, Ac. Viseu, Arouca e Cova da Piedade já tinham dito 'sim' aos fogaceiros nas jornadas passadas e ontem foi a vez dos encarnados oferecerem 150 kg de material que irá ser reciclado e convertido em ajuda financeira para suportar os tratamentos do Gonçalo.





"Numa altura difícil, de pandemia, onde as ajudas escasseavam, o Feirense associou-se a esta causa e já recolheu uma tondelada de tampas, caricas e rolhas. Agradecemos a todos os que se juntaram a nós nesta causa que também tem uma vertente ambiental. Um obrigado também aos clubes por estes gestos solidários e até mesmo de fair-play", explicou Ricardo Vasconcelos, diretor de comunicação da SAD do Feirense.Da parte do Benfica, Sandra Castro, do departamento social do Centro de Formação e Treino, explicou o procedimento adotado nas últimas semanas e que outros, a nível individual ou coletivo, podem seguir: "Envolvemos todo o Benfica Campus, desde os atletas, às famílias, staff e as empresas que cá prestam serviços. Fizemos uma recolha em massa para ajudar o Gonçalo."Recorde-se que há dois meses a SAD do Feirense lançou uma forte campanha nas redes sociais, distribuiu cartazes pela cidade e autocolantes pelos mais novos. Sensibilizou jogadores, figuras notáveis de Santa Maria da Feira - até mesmo da Grécia chegou o apoio de Pedro Martins, treinador do Olympiacos - e, mais recentemente, conseguiu criar uma corrente solidária entre clubes, algo raro no nosso futebol. E até o Benfica se juntou e deu o exemplo...