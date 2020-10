Bilhetes para o jogo com o Chaves disponíveis segunda-feira

O jogo da 1.ª jornada da Liga Pro entre Feirense e Chaves, que não se realizou devido a casos de Covid-19 no plantel flaviense, vai ter lugar na próxima quinta-feira (20 horas) e será o terceiro teste-piloto realizado pela Liga com vista à retoma gradual dos adeptos aos estádios. De forma a que nada falhe na organização e para se evitar ajuntamentos, a SAD do Feirense vai, já amanhã, abrir as bilheteiras do estádio.





No primeiro dia, os sócios detentores de Lugar Anual na época passada terão prioridade, sendo que na terça-feira a venda de bilhetes já será alargada aos restantes associados. O Marcolino Castro terá apenas 10% da sua lotação (cerca de 500 adeptos). Até por se tratar de um teste-piloto, onde o comportamento do público será analisado pelas entidades competentes, os fogaceiros já colocaram no site e redes sociais uma série de procedimentos a cumprir.No levantamento do bilhete todos os associados deverão estar munidos de cartão de cidadão e preencher um formulário de identificação, tal como cumprir as recomendações da Direção Geral de Saúde: distanciamento social, utilização de máscara e higienização das mãos.No dia de jogo, as portas abrem às 18.30 horas, será obrigatório respeitar os lugares marcados e haverá um distanciamento entre adeptos de três cadeiras vazias, sendo que, por cada fila de adeptos, haverá uma em cima e uma em baixo sem ocupação. A saída do estádio, após o apito final, será faseada com indicações do speaker e das forças de segurança.