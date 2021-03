Billas apaga a luz do estádio e associa-se à Hora do Planeta

A SAD do Feirense associou-se à Hora do Planeta e a mascote Billas apagou as luzes do Estádio Marcolino Castro, numa ação simbólica onde se pretende mostrar a preocupação pelas mudanças climáticas, o aquecimento global e a perda da biodiversidade.





A sociedade desportiva dos fogaceiros quis associar-se à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, que tem vindo a reforçar junto da população a urgência de refletir e agir em prol da sustentabilidade dos recursos humanos. Também este ano, a autarquia desligou, na noite de ontem e durante uma hora, as luzes dos monumentos mais emblemáticos da cidade – Paços do Concelho, Castelo, Igreja Matriz e Museu Convento dos Lóios.A Hora do Planeta é um movimento de sustentabilidade global que começou em 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2000 empresas apagaram as luzes por uma hora preocupadas com o planeta. A iniciativa da WWF juntou, no ano passado, pessoas de 190 países que quiseram mostrar o seu apoio a esta causa, desligando simbolicamente as suas luzes.Os fogaceiros deixaram umas dicas no seu site oficial para quem quiser ajudar a mudar o atual quadro e renovar a sua relação com a natureza:- Diminuir o consumo de energia- Reduzir o consumo de água- Separar corretamente o lixo- Reciclar- Sempre que possível, não utilizar o carro- Preservar o meio ambienteA mascote do Feirense promete voltar nos próximos dias com mais sugestões para ajudar o planeta.