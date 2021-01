Billas promove 'fair play'

Um belo exemplo de 'fair play'. A mascote do Feirense aproveitou a quadra natalícia para surpreender as outras mascotes da 1.ª e 2.ª Liga. O segredo foi hoje, em pleno Dia de Reis, divulgado: cada mascote recebeu uma camisola do Feirense com o seu nome. Draco (FC Porto), Jubas (Sporting), Super Afonso (V. Guimarães) e Brácaro (Sp. Braga) foram apenas algumas das 17 mascotes que receberam a prenda do Billas e retribuíram com vídeos e fotografias a mostrar a nova camisola.





As ações da mascote do Feirense são uma constante e ainda há poucos dias o Billas foi premiado pela Liga Portugal, pelo guia do concelho de Santa Maria da Feira que, semanalmente, é publicado nas redes sociais. Em dezembro, também realizou uma ação de voluntariado com a oferta de cabazes para famílias carenciadas..