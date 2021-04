Billas tem rubrica ecológica

A mascote da SAD do Feirense tem uma nova rubrica. O ECO BILLAS foi hoje lançado e tem como finalidade ajudar os associados, adeptos do clube e até mesmo a comunidade em geral a reduzir o seu impacto ambiental no dia-a-dia, quer em casa, quer no trabalho. O Billas vai dar pistas simples de como diminuir o consumo de energia e de água, de como evitar o desperdício alimentar, irá abordar algumas das vantagens da reciclagem e explicar algumas medidas para reduzir o dióxido de carbono emitido na produção de bens e serviços consumidos, entre muitas outras dicas.





A SAD do Feirense sustenta este novo projeto com dados concretos e preocupantes. "Atualmente, a população mundial consome todos os recursos naturais do ano em apenas sete meses. O planeta não tem capacidade de regenerar os seus recursos e de acompanhar a procura, e os gastos, do ser humano. No caso de Portugal, o cenário é ainda mais negro: todos os recursos naturais disponíveis são gastos em apenas... 5 meses!", pode ler-se no site oficial.A ideia dos fogaceiros é, então, sensibilizar as pessoas para mudarem alguns hábitos e explicam que o primeiro passo para tentar contrariar esta tendência de destruição dos recursos naturais é compreender o impacto das nossas escolhas, a chamada Pegada Ecológica. Duas vezes por semana, o Billas publicará as suas dicas na sua página de Instragram (@Billas18) e na página de Facebook da @CDFeirenseSAD.Recorde-se que ainda ontem o Feirense foi distinguido com o Prémio Responsabilidade Social atribuído pela Liga Portugal e pela Fundação do Futebol. Na temporada 2020/21, a SAD fogaceira desenvolveu 30 iniciativas em 6 áreas de intervenção diferente: ecologia, racismo, saúde, solidariedade, igualdade e paz e justiça. O ECO BILLAS é a nova aposta.