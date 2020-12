Billas vence Prémio Mascote

O Feirense foi galardoado com o Prémio Mascote, da Liga, uma distinção que pretende promover e reconhecer as ações, campanhas e conteúdo promocional desenvolvido pelas mascotes das sociedades desportivas. A rubrica 'Billas On Tour' foi a vencedora do mês de novembro.





Criada no início da presente temporada, esta iniciativa pretende dar a conhecer cada uma das 31 freguesias do concelho de Santa Maria da Feira. Até ao momento, o Billas já visitou 16 e, em todas elas, é destacado um associado do clube, monumentos históricos e locais a visitar. O Billas continuará a visitar as restantes freguesias nas próximas semanas e o seu guia turístico pode ser visto na página de Facebook @CDFeirenseSAD ou no Instagram, em @Billas18.A ação da mascote do Feirense não se resume apenas ao 'Billas On Tour'. Ainda neste mês de dezembro, promoveu uma ação de solidariedade, fazendo voluntariado e oferecendo cabazes a mais de 100 famílias carenciadas de Santa Maria da Feira. Em novembro, por exemplo, ofereceu castanhas pelas ruas da cidade a celebrar o São Martinho e, em outubro, associou-se ao mês de luta contra o cancro da mama e lançou centenas de balões cor-de-rosa em pleno relvado do Estádio Marcolino Castro.