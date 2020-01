Bolas paradas voltaram a ser decisivas

A bola sai pela linha de fundo. Canto para o Feirense. Golo! Foi assim colorida a vitória do Feirense, no último sábado, perante o FC Porto B. Uma vez mais, os fogaceiros usaram as bolas paradas para alcançar uma vitória.





Filipe Rocha abordou a estratégia específica para os cantos ofensivos no jogo com os dragões e a importância de fazer valer os momentos de bola parada."Nós analisámos o adversário, identificámos uma série de bloqueios, decidimos atacar um espaço de zona mais largo que o normal e conseguimos concretizar. Se queremos ser das melhores equipas da 2° Liga, temos de ser fortes nesse momento", explicou o técnico no final da partida.Para além dos pontapés de canto, recorde-se, por exemplo, que os de Santa Maria da Feira carimbaram recentemente o triunfo sobre o Estoril através de um penáti e já bateram Chaves e Sp. Covilhã com golos de livre direto.