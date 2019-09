Boupendza convocado pelo Gabão

Aaron Boupendza foi convocado por Patrice Neveu, selecionador do Gabão, para os embates diante da Burquina-Faso, a 10 de outubro, e Marrocos, a 15, jogos a contar para a fase de qualificação para a CAN 2021, que terá lugar nos Camarões.





O avançado do Feirense conta com oito internacionalizações e um golo pela seleção principal do seu país. De 6 a 16 de outubro integrará o grupo de trabalho que conta com o astro do Arsenal, Aubameyang, ele que é um dos capitães da seleção gabonesa.