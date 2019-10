Boupendza na seleção do Gabão

Aaron Boupendza, avançado do Feirense, juntou-se esta terça-feira aos trabalhos da seleção do Gabão, tendo em vista os jogos amigáveis com Burkina-Faso e Marrocos.





A convocatória do jogador de 23 anos, que está em Santa Maria da Feira por empréstimo do Bordéus, acontece quase dois anos depois do jogador ter alinhado pela última vez pela seleção do Gabão (14/11/2017, frente ao Botswana). Utilizado em sete dos oito jogos efetuados pelo Feirense na presente temporada, Boupendza tem sido um dos destaques dos fogaceiros, fator que lhe valeu a chamada ao conjunto capitaneado por Aubameyang.Os embates do Gabão com Burkina-Faso e Marrocos estão agendados para para 10 e 15 de outubro, respetivamente.