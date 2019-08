Boupendza procura estreia a marcar

Boupendza tem sido uma das figuras do arranque de temporada do Feirense, ao assumir-se como um dos principais agitadores do ataque. No entanto, e apesar das muitas tentativas, o extremo ainda não se estreou a marcar, sendo o único nome dos titulares da frente fogaceira que ainda não faturou.





Com 11 remates em 3 partidas, o internacional pelo Gabão tem sido um dos que mais tentado, ainda que sem sucesso, pelo que o jogo frente ao Ac. Viseu será uma boa oportunidade para o dianteiro afinar a pontaria.