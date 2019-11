Boupendza regressa ao Feirense moralizado

Depois de fazer um dos golos com que o Gabão venceu Marrocos no passado mês de outubro, Boupendza voltou ontem a fazer o gosto ao pé ao serviço da sua seleção. O extremo do Feirense foi titular frente a Angola, tendo feito o primeiro golo na vitória por 2-1.O jovem de 23 anos não era chamado à seleção capitaneada por Aubameyang há dois anos, situação que se alterou com a sua chegada a Santa Maria da Feira. Apesar disso, o extremo perdeu o estatuto de titular dos fogaceiros nos últimos jogos, situação que se pode alterar já este fim de semana.O gabonês volta motivado ao clube e até poderá beneficiar da troca de treinador (Filipe Rocha substituiu Filipe Martins no cargo) ou de uma possível rotação no onze para o embate da Taça de Portugal, sábado em Viseu.Veja o golo de Boupendza ao serviço do Gabão: