Três jogadores do Feirense receberam esta sexta-feira uma carta de dispensa de quatro dias, o que os impede de ir a jogo amanhã frente ao Farense (11 horas).Segundoapurou, o guarda-redes Igor, o defesa Sidney e o avançado Jardel apresentaram-se esta manhã no treino e seriam opção para o encontro da 30.ª jornada da Liga Sabseg de amanhã, em casa, mas a direção do clube ter-lhes-á retirado o equipamento e entregado a carta com dispensa até dia 1 de maio.Os três jogadores, que se encontram em fim de contrato e ainda não renovaram o vínculo ao clube, saíram entretanto das instalações do clube.(notícia atualizada às 14H07 com o número de dias de dispensa corrigido)