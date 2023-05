Braço de ferro no Feirense continua: jogadores apresentam-se e são novamente dispensados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os três jogadores do Feirense que na última sexta-feira receberam uma carta de dispensa de quatro dias, que os impediu de ir a jogo no sábado, frente ao Farense, apresentaram-se esta terça-feira no clube e foram novamente dispensados.O guarda-redes Igor, o defesa Sidney e o avançado Jardel foram informados que estão dispensados dos trabalhos até ao próximo jogo, que se realiza sábado, em Tondela.Em causa está um alegado braço de ferro, por causa das renovações dos contratos.