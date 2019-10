Brigido, Ramires e Vítor solidários no Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama

Com o mês de outubro a chegar ao fim e em pleno Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama, um trio do Feirense composto por Bruno Brigido, Ramires e Vítor visitaram a Lenitudes, parceiro comercial da SAD e clínica especializada na deteção precoce da doença oncológica.





A iniciativa levada a cabo por ambas as partes tem como objetivo incentivar a prevenção e realização de rastreios com regularidade.Até ao final do dia de quinta-feira (amanhã), a Lenitudes oferece rastreios gratuitos ao cancro da mama.