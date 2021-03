Bruno Brígido eleito melhor jogador em fevereiro: «Prémio é reflexo da boa fase»

Bruno Brígido foi eleito o melhor jogador da Liga Sabseg no mês de fevereiro pelo Sindicato dos Jogadores. O guarda-redes do Feirense já recebeu o prémio e dedicou-o a todo o grupo de trabalho.





"Este prémio é o reflexo do trabalho realizado por todos nós até aqui e, naturalmente, da boa fase que a equipa está a atravessar, nomeadamente pelo percurso no mês de fevereiro, onde os números falam por si - quatro vitórias em quatro jogos, seis golos marcados e apenas um sofrido. Fiquei muito feliz pela distinção e quero partilhá-la com todos os meus colegas e equipa técnica. Por último, agradecer em quem votou em mim. Fiquei muito feliz por receber este prémio", afirmou o brasileiro.Nas quatro jornadas disputadas no mês passado, Bruno Brigido sofreu apenas um golo e defendeu um penálti diante da Académica, que colocou os fogaceiros nos lugares de subida. O guarda-redes, que assumiu a titularidade na baliza nesta temporada, tem sido um dos pilares da equipa orientada por Filipe Rocha e, em 23 jogos disputados, não sofreu golos em 12.