Bruno Brigido para a titularidade

Bruno Brigido deve estrear-se esta época entre os postes dos fogaceiros, amanhã, diante do Berço, e a verdade é que o guarda-redes tem boas memórias da prova-rainha. Na temporada transata, o brasileiro foi decisivo ao defender dois penáltis frente ao P. Ferreira, apurando os fogaceiros para os quartos-de-final.





O guardião, de 28 anos, tem 12 jogos com o emblema do castelo da Feira ao peito, todos na última temporada, e só não jogou mais devido a pneumonia que o deixou fora da competição cerca de dois meses.De referir também que Caio Secco, o guarda-redes titular, também já brilhou na Taça, ao ter defendido três penáltis num jogo no Fontelo, frente ao Ac. Viseu, partida onde o Feirense também seguiu em frente.