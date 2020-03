Bruno Brígido partilha como tem vivido o seu isolamento

Num vídeo de pouco mais de um minuto, Bruno Brígido, guarda-redes do Feirense, contou, ao Globoesporte, como têm sido os seus dias de isolamento social, mantendo a forma física através do plano de trabalho determinado pelos departamento médico e equipa técnica dos fogaceiros, e "aproveitando a família": é que o guardião brasileiro tem uma filha com pouco mais de 40 dias de vida, necessitando, como é óbvio, de cuidados redobrados.





O brasileiro, natural de Coritiba, está na 2ª época ao serviço dos de Santa Maria da Feira. Tem sido suplente de Caio Secco, mas tem dado boa conta de si quando chamado a atuar. Já defendeu três penáltis em jogos de Taça de Portugal.