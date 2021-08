Bruno convence e estreia-se pelo Feirense

Rui Ferreira fez mais uma aposta no centro da defesa na última partida, o que lhe valeu uma vitória na deslocação a Mafra, a primeira para a Liga Sabseg nesta temporada.





Bruno Onyemaechi convenceu o treinador dos fogaceiros durante esta pré-época e recebeu uma oportunidade no onze inicial do Feirense, ocupando um lugar na tripla de centrais que veio a assegurar uma baliza sem golos sofridos.O jogador de 22 anos, que já atuava pelos sub-23 dos azuis, rodou na última temporada ao serviço do Vila Real, chegando de novo a Santa Maria da Feira maduro, e pronto a convencer Rui Ferreira a dar-lhe uma chance no plantel. Posto isto, o jovem deu boas indicações e conseguiu um lugar como membro da formação principal, estreando-se agora na equipa sénior a titular.Bruno chegou a Portugal em 2018 com o rótulo de médio distribuidor e organizador de jogo ofensivo, passando mais tarde a médio defensivo, e a atuar a maior parte do ano passado como lateral esquerdo pelo clube transmontano. Agora, ao serviço do Feirense, Rui Ferreira enquadrou-o como defesa central do lado esquerdo, tendo ao seu dispor um jogador polivalente e capaz de fazer mais uma posição.Bruno junta-se assim a Manu e a João Pinto na formação principal do Feirense, depois de todos atuarem ao serviço dos sub-23 dos fogaceiros.